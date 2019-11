Bildung : Experte referiert über Heinrich I.

Bernkastel-Kues (red) Die Kueser Akademie bietet in Kooperation mit der Katholischen Erwachsenenbildung Mittelmosel am Donnerstag, 28. November, ab 19 Uhr einen Vortrag in der Reihe „Jahrhundergeburtstage“ an. Klaus-Peter Todt referiert über Heinrich I., der 919 zum König erhoben wurde sowie über die Anfänge des mittelalterlichen deutschen Reiches.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken