Darf erweitern Diese Pläne hat Dr. Oetker jetzt für das neue Riesenlager in Wittlich

Der weltbekannte Lebensmittelhersteller Dr. Oetker wächst am Standort Wittlich stetig weiter. Zum jetzigen Zeitpunkt sind 1500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort tätig, erklärt die Pressestelle des Lebensmittelherstellers auf eine aktuelle Anfrage. In jüngster Vergangenheit hatte das Unternehmen die Produktionshallen gleich mehrfach erweitert, unter anderem um am Standort Wengerohr neue Produkte wie die Pizza „La Mia Grande“ und die kleine Schwester der Pizza, die Pinsa, herzustellen. Die tägliche Produktion im Wittlicher Werk: 1,5 Millionen Pizzen. Da der Pizzahersteller am Standort Wittlich konstant auf Wachstumskurs ist, reichen jedoch die bestehenden Lagermöglichkeiten nicht aus.