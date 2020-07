Zum Gebäudeensemble des Dr.-Oetker-Werks in Wittlich-Wengerohr soll sich nach Planung des Lebensmittelherstellers noch ein knapp 50 Meter hohes Kühllager gesellen. Dieser Baukörper würde den Bestand sowie sämtliche Gebäude in Wittlich in den Schatten stellen. Foto: TV/Christian Moeris