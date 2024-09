Neues Lager für 20 Millionen Pizzen Dr. Oetker expandiert in Wittlich

Wittlich/Bielefeld · Am Mittwochnachmittag hat in Wittlich der Bau eines gigantischen Hochregallagers begonnen. Dr. Oetker will dort ab 2026 bis zu 20 Millionen Pizzen bei frostigen Temperaturen lagern.

26.09.2024 , 08:53 Uhr

Baustart für ein neues Hochregallager von Dr. Oetker in Wittlich. Foto: TV/Christian Moeris

Von Christian Moeris Redakteur Landkreis Bernkastel-Wittlich