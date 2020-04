Wirtschaft in der Coronakrise : Bei Dr. Oetker stehen die Bänder nicht still

Im Dr. Oetker Werk in Wittlich läuft der Betrieb. Das Unternehmen spricht von einer erhöhten Nachfrage nach seinen Tiefkühlprodukten währen der Corona-Krise. Foto: TV/Björn Pazen

Wittlich Das Unternehmen produziert in der Regel in Wittlich rund eine Million Tiefkühlprodukte am Tag. Aber ist das auch während der Corona-Krise der Fall? Ist die Nachfrage vielleicht gestiegen?



Während der Corona-Pandemie stehen in vielen Betrieben die Bänder still, Kurzarbeit ist angesagt. Wie sieht das im Dr.Oetker-Werk in Wittlich aus, welche Herausforderungen birgt die Corona-Krise, welche Chancen? Wie Unternehmenssprecher Matthias Hanigk mitteilt, hat Dr. Oetker als Nahrungsmittelproduzent „eine gesellschaftliche Verantwortung, die uns bewusst ist und der wir selbstverständlich auch nachkommen. So ist es uns ein Anliegen, unsere Handelspartner trotz erhöhter Nachfrage gleichmäßig mit Produkten zu versorgen.“ Gleichzeitig müsse die Sicherheit und Gesundheit der Mitarbeiter an oberster Stelle stehen. „Hierfür haben wir einige Schutzmaßnahmen getroffen: Mit Hilfe von Plexiglaswänden werden Mitarbeiter voneinander abgeschirmt. Markierungen in sensiblen Bereichen und Anpassungen bei den Schichtzeiten sorgen dafür, dass größere Menschenansammlungen vermieden werden“, sagt Hanigk weiter. Zudem arbeite die Hälfte der Verwaltungsmitarbeiter im Homeoffice. Dies seien nur einige Beispiele. Aber innerhalb der Belegschaft habe das Virus für Veränderungen gesorgt. „In der Coronakrise wird der Zusammenhalt unter den Mitarbeitern besonders deutlich: alle rücken noch näher zusammen und zeigen sich solidarisch. Darauf sind wir stolz.“

Trotz aller Schutzmaßnahmen bleibt die Ausbreitung des Virus nicht ohne Folgen: „Alle zuvor genannten Maßnahmen haben selbstverständlich auch Einfluss auf die Abläufe in der Produktion. So mussten sich alle Mitarbeiter innerhalb kürzester Zeit an die neuen Bedingungen gewöhnen. Dies ist gelungen.“ Die tägliche Produktionsmenge sei daher nicht beeinträchtigt.

Und das ist auch gut so, denn Verbraucher fragen in dieser Zeit häufiger als sonst Dr.-Oetker-Produkte nach: „Wir stellen derzeit eine erhöhte Nachfrage nach unseren Tiefkühlprodukten fest. Um unsere Konsumenten zusammen mit unseren Handelspartnern weiterhin gleichmäßig versorgen zu können, haben wir die Lieferketten kontinuierlich im Blick und nutzen das nationale wie internationale Produktionsnetzwerk von Dr. Oetker – soweit in diesem Fall möglich – voll aus. Zu Beeinträchtigungen bei den Produktionsmengen kommt es in Wittlich nicht.“

Aber wie wäre das, wenn die Fertigung – aus welchen Gründen auch immer – still stehen müsste? Hanigk sagt:: „Von diesem Szenario möchten wir selbstverständlich nicht ausgehen, wenngleich wir dieses natürlich auch im Rahmen unseres Risikomanagements betrachten.“ Bange werden müsste den Liebhabern der Dr.-Oetker-Tiefkühlpizzen und -snacks allerdings nicht. „ Wir könnten unsere Lieferfähigkeit aufgrund umfangreicher Lagerkapazitäten noch weitere Wochen aufrechterhalten. Zudem arbeiten wir im Netzwerk mit anderen Produktionsstandorten, zu denen wir einen stetigen Austausch pflegen“, sagt Matthias Hanigk.

Im Werk des Bielefelder Unternehmens in Wittlich-Wengerohr arbeiten nach Unternehmens­angaben 1400 Mitarbeiter, das entspricht etwa einem Drittel der in Deutschland bei Dr. Oetker beschäftigten Menschen. Rund 1000 Menschen sind in der Produktion tätig. In Wittlich sind zahlreiche weitere Abteilungen wie Qualitätskontrolle und Verwaltung untergebracht, es gibt ein eigenes Betriebsrestaurant und einen Fitnessraum für die Mitarbeiter.

Hergestellt werden in Wittlich Snacks sowie Pizzen aller Sorten, darunter auch die Pizza Ristorante, Baguettes oder der Pizza-Burger. Das Werk ist der größte Produktionsstandort für Pizzen des Unternehmens in Deutschland: Etwa eine Million Pizzen und Snacks werden in Wittlich pro Tag produziert. Sie verteilen sich auf 108 verschiedene Hauptprodukte in den Bereichen Tiefkühlpizzen und -snacks und 22 verschiedene Hauptprodukte in den Bereichen Tiefkühlbaguettes und -minibaguettes.