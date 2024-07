Expansion in Wittlich Dr. Oetker baut neues Hochregallager: Vor dem Neubau kommt der Abriss (Fotos)

Mehr Pizza für Wittlich und die Welt: Am laufenden Band baut Dr. Oetker am Standort Wittlich seine Produktionskapazität aus. Schon seit 2020 lief nun die Planung für den Bau eines neuen Hochregallagers (wir berichteten mehrfach), in dem das Unternehmen am Standort noch mehr fertig produzierte Pizzen bei frostigen Temperaturen lagern kann.