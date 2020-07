Wirtschaft : Turmbau zu Wittlich: Dr. Oetker plant größeres Hochregallager in Wengerohr

Dr Oetker Wittlich Wengerohr cmo Foto: TV/Christian Moeris

Wittlich Der Lebensmittelriese will in Wittlich 47 Meter in die Höhe bauen. Was halten Sie davon?

Wittlichs größter Arbeitgeber, der Lebensmittelproduzent Dr. Oetker, investiert stetig in seinen deutschlandweit größten Standort im Industriegebiet Wengerohr, der kontinuierlich ausgebaut wird. Aktuell laufen die Bauarbeiten für neue Produktionshallen. Daneben plant das Unternehmen den Bau eines neuen Kühllagers mit einer Gebäudehöhe von 47 Metern. Dieses Hochregallager soll alle bestehenden Oetker-Bauten und alle Bauten in der Umgebung in den Schatten stellen.