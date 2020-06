Wirtschaft : Dr. Oetker plant cooles Hochregallager 

Wittlich Im Gegensatz zum Bestand von 33 Metern soll das Kühlgebäude mit 47 Metern deutlich höher in den Wittlicher Himmel ragen. Der Lebensmittelproduzent hat ein Areal zugekauft und muss dort vor Baubeginn alte Gebäude abreißen.

Turmbau zu Wittlich: Was Dr. Oetker im Industriegebiet Wengerohr plant, dürfte all das, was der Lebensmittelproduzent dort bislang gebaut hat – oder derzeit errichtet, in den Schatten stellen. Das geplante Bauvorhaben von Wittlichs größtem Arbeitgeber kam am Donnerstagabend in der öffentlichen Sitzung des Bauausschusses in der Alten Synagoge zur Sprache. Denn das Gremium befasste sich mit der dazu notwendigen Änderung des bestehenden Bebauungsplans.