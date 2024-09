Neue „Suprema“ von Dr. Oetker Geschmackstest: „Nie dagewesene Tiefkühlpizza-Qualität“ oder Reinfall?

Ein anderer Testesser beschreibt sein Geschmackserlebnis mit der Margherita wie folgt: „Die Margherita überzeugt mit einer fruchtigen Tomatensauce und einem authentischen süditalienischen Geschmack. Aber das eigentliche Highlight dieser Pizza ist der Teig, der am Rand schön knusprig leicht schmeckt und ansonsten so dünn ist, wie es sich für eine Pizza gehört. Eine sehr italienische Pizza, fast so wie sie in Apulien serviert wird.“