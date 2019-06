Wirtschaft : Ein neuer Platz für Dr. Oetker in Wittlich

Info

Im Werk in Wittlich-Wengerohr arbeiten bei der Dr. Oetker Tiefkühlprodukte KG nach Unternehmens­angaben 1400 Mitarbeiter, das entspricht etwa einem Drittel der in Deutschland bei Dr. Oetker beschäftigten Menschen. Von den 1400 Wittlicher Mitarbeitern arbeiten rund 1000 in der Produktion. In Wittlich sind zahlreiche weitere Abteilungen wie Qualitätskontrolle oder Verwaltung untergebracht, es gibt ein eigenes Betriebsrestaurant und einen Fitnessraum für die Mitarbeiter.