Vor 20 Jahren : Dreharbeiten und eine Rettung

Bernkastel-Wittlich (ca) Über folgende Themen berichtete der Volksfreund vor 20 Jahren:

Moselaner stehen vor der Kamera: Mit Jan-Josef Liefers standen im Juli 1999 viele Statisten aus der Region vor der Kamera. Das ZDF produzierte in Reil den Spielfilm „Halt mich fest!“ mit dem Kinostar. Der Spielfilm beschreibt den Werdegang einer vierköpfigen Musikgruppe, die sich trennt. Drei der Bandmitglieder treffen sich auf der Beerdigung ihres Freundes wieder und beschließen, erneut musikalisch aktiv zu werden. Sie reisen an die Mosel, um dort auf einem Schützenfest zu spielen. Dort trat dann auch die Winzertanzgruppe Piesport mit einem Volkstanz auf.

Barrierefreier Bahnhof: Zug um Zug soll der Wittlicher Bahnhof im Stadtteil Wengerohr in den nächsten Jahren zu einem modernen Knotenpunkt der Bahnlinie Koblenz-Trier ausgebaut werden. Die Planungsleistungen für die Sanierung der Bahnsteige und die Umfeldgestaltung des Bahnhofs wurden im Juli 1999 vom Stadtrat vergeben. Außerdem hat das Gremium den Weg frei gemacht für für den Neubau einer Park-&-Ride-Anlage mit rund 250 Stellplätzen. Insgesamt wurde mit Projektkosten von rund 4,6 Millionen Mark gerechnet, davon 85 Prozent aus Fördertöpfen.

Einstimmig entschieden: In allen Beschlüssen einstimmig entschieden die Mitglieder des Morbacher Gemeinderates während der letzten Sitzung der Legislaturperiode. Unter anderem vergaben sie den Auftrag für die Erd-, Mauer-, Beton- und Stahlbetonarbeiten zur Erweiterung der Baldenauhalle. Geschätzte Kosten: 1,1 Millionen Mark. Außerdem meldete das Gremium gegen die Planung zum Neubau einer Zusatzspur auf der Bundesstraße 327 zwischen Hundheim und der Bundesstraße 50 (Stumpfer Turm) keine Bedenken an. Er wies jedoch darauf hin, dass in die Untersuchung der Lärmbelastung neben der bestehenden Bebauung auch die bisher unbebauten Grundstücke, die bereits als Bauland ausgewiesen wurden, einbezogen werden sollen.