Auszeichnung : Engagement wird gelobt

Bernkastel-Wittlich Drei Männer aus dem Kreis sind mit der Ehrennadel des Landes ausgezeichnet worden: Friedhelm Klein aus Dreis, Herbert Schuh aus Veldenz und Lothar Zens aus Musweiler.

Über Jahrzehnte waren sie ehrenamtlich aktiv. Nun ehrte Ministerpräsidentin Malu Dreyer drei Bürger des Landkreises Bernkastel-Wittlich mit der Ehrennadel des Landes Rheinland-Pfalz. Landrat Gregor Eibes überreichte die Auszeichnungen in einer Feierstunde im Kreishaus an Friedhelm Klein aus Dreis, Herbert Schuh aus Veldenz, und Lothar Zens aus Musweiler.

Friedhelm Klein aus Dreis gehört seit 13 Jahren zur Ladetruppe der Internationalen Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) in Wittlich. Die IGFM Wittlich hat bisher 467 Sattelschlepper geladen. Klein hilft auch an anderen Tagen im IGFM-Hilfsgüterlager oder sammelt Hilfsgüter ein. Besonders wichtig war seine Hilfe beim Umzug vom alten Hilfsgüterlager in das neue Lager des IGFM. Das ehrenamtliche Engagement von Friedhelm Klein, für das er ausgezeichnet wurde, geht auf die Anregung von Katrin Bornmüller aus Wittlich zurück.

Herbert Schuh aus Veldenz war seit 1989 kommunalpolitisch tätig. Von 1989 bis 2004 war er Ortsvorsteher in Weiperath und von 1989 bis 1999 Mitglied im Ortsbeirat Weiperath. Von 1999 bis 2009 war er zudem Gemeinderatsmitglied in Morbach sowie Mitglied in zahlreichen Ausschüssen der Gemeinde. Nach seinem Umzug engagierte Herbert Schuh sich ehrenamtlich in der Gemeinde Veldenz. So ist er im Bereich der Gestaltung der Wanderwege in der Grafschaft Veldenz besonders aktiv. Er ist mitverantwortlich für die Realisierung des Premium-Wanderwegs „Graf Georg Johannes“, einen der schönsten Wanderwege Deutschlands (Seitensprung des Moselsteigs). Das ehrenamtliche Engagement von Herbert Schuh, für das er ausgezeichnet wurde, geht aus der Anregung von Dr. Jürgen Jakobs aus Morbach hervor.