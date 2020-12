Corona : Drei neue Covid-19-Infektionen im Kreis Bernkastel-Wittlich - ein Patient stirbt

Bernkastel-Wittlich Dem Gesundheitsamt des Landkreises Bernkastel-Wittlich sind am Montag drei Neuinfektionen mit Sars-Cov2 gemeldet worden. Die Zahl der bislang bestätigen Fälle steigt damit auf 1145 an. Die Sieben-Tages-Inzidenz des Landkreises steigt von 54,2 am Vortag auf aktuell 55,1.

Leider wurde dem Gesundheitsamt auch der Tod eines 65-jährigen Mannes aus dem Kreisgebiet gemeldet, der wegen seiner Covid-19-Erkrankung im Westpfalzklinikum Kaiserslautern in Behandlung war.

Die häusliche Isolierung endete am Montag für neun Menschen, sodass die Gesamtzahl der bislang aus der Quarantäne entlassenen Menschen auf 1001 steigt. Unter Berücksichtigung der Zahl der insgesamt aus der Quarantäne Entlassenen sowie der 19 Verstorbenen beläuft sich die Zahl der aktiven Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus auf 125Personen.

Im Verbundkrankenhaus werden derzeit 19 Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon einer palliativ.