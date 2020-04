Neue Zahlen am Freitag : Coronavirus – Drei neue Fälle, eine Frau aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich stirbt

Foto: dpa/Brian Inganga

Bernkastel-Wittlich (red) Weitere Fälle von Menschen, die sich aus dem Kreisgebiet mit dem Coronavirus infiziert haben, sind der Kreisverwatung Bernkastel-Wittlich am Freitag gemeldet worden. Zudem sei eine an Covid-19 erkrankte Frau in Bayern gestorben, die aus dem Kreis stammt.



Das teilte die Verwaltung am Freitag, 17. April, mit

Wegen der drei neuen Fällen stieg die Zahl der im Landkreis bislang positiv auf das Coronavirus Getesteten bis Freitag, 17 Uhr, auf 121.

Die stationäre Behandlung von Patienten war in sechs Fällen erforderlich. Davon wurden drei Menschen intensivmedizinisch versorgt und beatmet.

Die häusliche Isolierung endete am Freitag für zwei Menschen, sodass sich die Zahl der Genesenen auf insgesamt 72 belief. Erkrankt waren somit noch insgesamt 49 Menschen.

Die 90-jährige, gestorbene Frau erkrankte nach Angaben der Verwaltung während eines Aufenthalts in Bayern und wurde dort in einem Krankenhaus stationär behandelt, wo sie schließlich starb. Die 90-Jährige ist der erste Todesfall eines mit dem Coronavirus infizierten Patienten aus dem Landkreis Bernkastel-Wittlich.