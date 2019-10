Energie : Drei neue Ladesäulen

Enkirch/Kinheim/Kröv (red) In der Verbandsgemeinde Traben-Trarbach können sich die Nutzer von Elektroautos über insgesamt drei neue Ladesäulen für Autostrom freuen. In den touristisch geprägten Kommunen Enkirch, Kinheim und Kröv haben die Gemeindeverwaltungen in Kooperation mit dem Energieunternehmen innogy die Ladeinfrastruktur ausgebaut.

