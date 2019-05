Verkehr : Drei Straßen wegen Bauarbeiten voll gesperrt

Thalfang Die Straßenmeisterei Thalfang teilt mit, dass am Mittwoch, 15. Mai, an der Kreisstraße 81 zwischen Landesstraße 155 Bergerwald und 79 Krackesmühle gebaut wird.

Da durch die Straßenbauarbeiten keine ausreichende Restbreite für den Verkehr zur Verfügung steht, kann die Arbeit von 7.30 bis 18 Uhr nur unter Vollsperrung ausgeführt werden. Die Vollsperrung sei alternativlos, so die Straßenmeisterei Thalfang. Sie kündigt an, dass eine entsprechende Umleitung ausgeschildert werde und über Piesport erfolge.

Weitere Arbeiten sind am Mittwoch, 15. Mai, an der Kreisstraße 75 in der Ortslage Breit. Auch hier muss die Straße zwischen 7.30 und 18 Uhr voll gesperrt werden.