Anmeldung ab sofort : Von Literatur bis Kulinarik – Wanderevents im Herbst

Bernkastel-Wittlich An der Mosel wird im Herbst wieder trotz Wind und Wetter gewandert. Der Verband „Ferienland Bernkastel-Kues“ veranstaltet Wanderungen am ersten Wochenende im November für gleich drei verschiedene Vorlieben.

Den Beginn macht eine literarische Wanderung am Freitag, 1. November, entlang des Klostergartenwegs von Brauneberg. Zusammen mit dem Experten, Dr. Matthias Vollet, können die Wanderer dabei Gedichte über das Leben in Frauenklöstern aus verschiedenen Jahrhunderten und Ländern lauschen.

Als nächstes gibt es am Samstag, 2. November, die Möglichkeit, an einer Weingüterwanderung entlang des Moselsteigs von Bernkastel-Kues bis nach Osann-Monzel mit der Einkehr in sechs Weingüter der Region teilzunehmen.