Coronavirus : Drei weitere neue Fälle im Kreis Bernkastel-Wittlich

Bernkastel-Wittlich Drei weitere Menschen aus dem Landkreis sind positiv getestet worden.

Dem Gesundheitsamt des Landkreises Bernkastel-Wittlich sind nach Mitteilung von Kreissprecher Manuel Follmann am Samstag, 21. März, weitere Covid-19-Fälle gemeldet worden.

Drei weitere Menschen sind positiv getestet worden. Bei den drei Menschen handelt es sich um zwei Frauen und einen Mann aus dem Kreisgebiet, die sich als Kontaktpersonen von Infizierten beziehungsweise Reiserückkehrer aus Risikogebieten dem Test unterzogen hatten. Die Umfeldermittlungen des Gesundheitsamts dauern noch an.

Die Gesamtzahl an Covid-19-Erkrankten steigt damit auf 21 Fälle im Kreisgebiet.

Am Freitag hatte es zwei weitere Fälle im Kreisgebiet gegeben. Der bislang einzige Patient aus dem Kreis, der kurzfristig eine intensivmedizinische Behandlung benötigt hatte, war nach Angaben der Verwaltung von Freitag bereits wieder aus dem Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich entlassen worden und sei nun in häuslicher Isolierung. Am Donnerstag hatte es einen sprunghaften Anstieg von acht neuen Fällen gegeben.