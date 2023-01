Sport : Endlich wieder turnen und bewegen: Erstes Dreikönigs-Schauturnen in Morbach nach der Pandemie

Endlich wieder turnen und bewegen: Erstes Dreikönigs-Schauturnen in Morbach nach der Pandemie

Morbach Der Turnverein Morbach hat während der Corona-Pandemie zahlreiche Mitglieder verloren. Dass das Angebot des Vereins stimmt und auch wieder neue Interessenten locken wird, haben die Aktiven beim Dreikönigs-Schauturnen gezeigt.

Am Wochenende hatte der Turnverein Morbach zu seiner Traditionsveranstaltung, dem Dreikönigs-Schauturnen, eingeladen. Und auch der größte Verein der Einheitsgemeinde Morbach hat in den beiden vergangenen Jahren zahlreiche Mitglieder verloren, sagt der erste Vorsitzende Hansi Schuh. „Wir sind während der Pandemie geschrumpft von 930 auf 793 Mitglieder“, sagt er.

Allerdings gibt es auch ein Positivbeispiel, denn eine Trainerin bietet im Turnverein Morbach jetzt Streetdance an. „Im Sommer 2022 sind wir damit gestartet, und aufgrund des starken Interesses sind es bereits zwei Gruppen“, sagt Schuh. „Das Potenzial an Kindern ist da. Es hängt viel vom Trainer ab“, sagt der Vorsitzende. Der Turnverein lege deshalb viel Wert auf die Ausbildung von Nachwuchskräften, damit diese Kinder und Jugendliche trainieren können. „Wir finden immer wieder junge Leute, die Gruppen übernehmen können und die Lizenzen für verschiedene Sportarten erwerben“, sagt er.

Der Verein finanziert die Ausbildung der Interessenten zum Trainer mit der Auflage, dass diese sich für einige Jahre an den Verein binden. Schuh ist optimistisch, dass der Turnverein in einigen Jahren wieder mehr Mitglieder im jugendlichen Alter haben wird. Auch dafür sei das Dreikönigs-Schauturnen wichtig. „Die Veranstaltung ist Werbung für den Verein“, sagt Schuh. Und die kommt an.