Sport : Schauturnen in der Baldenauhalle

Morbach (red) Das „Dreikönigs-Schauturnen“ des Turnvereins Morbach findet am Samstag, 11. Januar, ab 17 Uhr im Festsaal der Baldenauhalle in Morbach statt. Die Traditionsveranstaltung zieht jährlich etwa 700 Zuschauer an.

