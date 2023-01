Dreikönigstagung Bauern- und Winzerverband Bernkastel-Wittlich : Fehlt dem Verbraucher der „Landverstand“?

Bernkastel-Wittlich Mit dem Autor Timo Küntzle haben sich die Bauern und Winzer zu ihrer Dreikönigstagung in Wittlich einen Gastredner eingeladen, der die konventionelle Landwirtschaft nicht verteufelt und für den Bio nicht zwangsläufig gut und gesund bedeutet. Küntzle fordert mehr „Landverstand“ vom Verbraucher.

Als Gastredner für ihre Traditionsveranstaltung hatten die Bauern und Winzer des Landkreises am Freitag, 6. Januar, den Wissenschaftsjournalisten und Buchautor Timo Küntzle nach Wittlich eingeladen. Der Titel seines 2022 erschienen Buches war auch das Motto der diesjährigen Traditionsveranstaltung: „Landverstand – was wir über unser Essen wirklich wissen sollten.“ Wie in seinem Buch räumte der studierte Agrarwissenschaftler Küntzle auch in seinem Vortrag in Wittlich mit Vorurteilen zur konventionellen Landwirtschaft auf. Küntzle plädiert dafür, konventionelle und ökologische Landwirtschaft nicht schwarz-weiß, sondern mit gebotener Differenzierung zu betrachten. „Uns allen täte mehr Landverstand gut.“ Die Einteilung, nach der konventionelle Landwirtschaft schlecht und böse die biologische Landwirtschaft dagegen gut und gesund sei, treffe nicht zu. Die konventionelle Landwirtschaft sei „wesentlich besser“ als sie in den Medien meist dargestellt werde, sagte Küntzle. Verbraucher wie auch die meisten Journalisten müssten sich mal vor Augen führen, dass die Landwirtschaft mittlerweile acht Milliarden Menschen ernähre, was nur durch die Erfindung und den Einsatz von Kunstdünger möglich sei. Auch durch Pflanzenschutzmittel seien der Ertrag sowie die Qualität der Nahrungsmittel gestiegen. „Früher war gar nichts besser.“ Vereinfachende Darstellungen wie die, dass alles außer Biolandwirtschaft Gift sei, würden den Blick auf notwendige Zukunftslösungen vernebeln. „Mit einer Agrarwende nach dem Motto, gehen wir da hin zurück, wo wir her gekommen sind, verbessert sich nichts. Trotzdem dürfen wir nicht weitermachen wie bisher. Aber die Landwirtschaft ist nie stehen geblieben, sondern hat sich immer verändert und verbessert.“ Sein Ziel sei es, die Perspektive zu weiten, so Küntzle. „Die einzig richtige Landwirtschaft gibt es nicht. Wir brauchen eine nachhaltige Intensivierung: Mehr Ertrag pro Fläche bei weniger negativen Effekten auf die Umwelt.“ Aber die gesamte Landwirtschaft auf Bio umzustellen oder den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Dünger drastisch zu reduzieren, so wie es die EU plane, macht in Küntzles Augen keinen Sinn. „Denn das bedeutet geringere Ernten, steigende Preise, mehr Rodungen, einen Anstieg der Treibhausgase und dadurch noch stärkeren Klimawandel.“ Alle Nahrungsmittel naturbelassen zu produzieren, das sei auch gar nicht möglich, sagte Küntzle. „Verbraucher wissen aber meist nicht, welche Schäden Schädlinge wie beispielsweise der Drahtwurm in der Kartoffel anrichten. Sie sehen und kennen den Nutzen nicht, weswegen Landwirte Pflanzenschutzmittel einsetzen. Aber mit den Schädlingen wollen sie die Nahrungsmittel auch nicht auf dem Teller liegen haben.“ Er sei kein Gegner der biologischen Landwirtschaft, sagte Küntzle: „Sie hat ihre Berechtigung, wo sie Sinn macht und kann wichtige Impulse geben. Aber es wird nicht alles gut, wenn wir jetzt nur noch Bio-Landwirtschaft machen.“