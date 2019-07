Auszeichnung : Dreimal Gold für regionale Bäcker

Bernkastel-Kues Mit Gold prämiert wurde das Brot „Fleur de sel“ von der Bäckerei Dirk Mertes aus Lieser sowie das „Wurzelbaguette“ und das „Wurzelbrot“ der Bäckerei Fleury aus Brauneberg. Beide Bäckereien hatten auch weitere Sehr-gut- und Gut-Kandidaten mit dabei.

Deutsche Brotkultur ist immaterielles Unesco-Kulturerbe. Mit rund 3200 eingetragenen Brotsorten haben Innungsbäcker es vor einiger Zeit in das bundesweite Verzeichnis geschafft. Und Innungsbäcker bleiben dran an der ständigen Verbesserung ihrer handwerklich geschaffenen Erzeugnisse. Davon konnte sich Brotprüfer Karl Ernst Schmalz vom Deutschen Brotinstitut bei der Brotprüfung Mitte Juni in der Vereinigte Volksbank Raiffeisenbank Bernkastel-Kues einmal mehr überzeugen (der TV berichtete am 13. Juni). Die regionalen Bäcker hatten ihm 46 Brot- und Brötchensorten vorgelegt, wovon drei mit Gold bewertet wurden. Diese Auszeichnung erhält ein Produkt vom Deutschen Brotinstitut, wenn es für drei Jahre in Folge mit sehr gut bewertet wurde.