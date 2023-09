Viele Pro und Contras Die Entscheidung ist gefallen – hierhin kommt die neue Kita Dreis

Die Diskussionen um den Platzmangel in der Kita Dreys gibt es seit fünf Jahren. Durch die verschiedenen Gesetzgebungen ist das vorhandene Gebäude, das in der Ortsmitte steht, zu klein. Einen Anbau oder eine Erweiterung waren schon im April 2021, gemeinsam mit der Gemeinde Bruch, deren Kinder in Dreis betreut werden, ausgeschlossen worden.