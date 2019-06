Religion : Dreiser Teppiche zu Fronleichnam

Fronleichnamprozession aus Dreis, die am Sonntag, 16.06.2019 stattfand. Es zeigt die wunderschön gestalteten Blumenteppiche von den vier Altären sowie in unserer Pfarrkirche St. Martin. Es ist immer wieder schön zu sehen mit welchem Einsatz und Hingabe die einzelnen Gruppen die Teppiche gestalten. Fotograf Ewald Schmitz. Foto: TV/Ewald Schmitz

Dreis (red) Die Fronleichnamsprozession in Dreis, hat bereits am Wochenende stattgefunden. Die Fotos zeigen zwei der wunderschön gestalteten Blumenteppiche von den vier Altären sowie in der Pfarrkirche St.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Fronleichnamprozession aus Dreis, die am Sonntag, 16.06.2019 stattfand. Es zeigt die wunderschön gestalteten Blumenteppiche von den vier Altären sowie in unserer Pfarrkirche St. Martin. Es ist immer wieder schön zu sehen mit welchem Einsatz und Hingabe die einzelnen Gruppen die Teppiche gestalten. Fotograf Ewald Schmitz. Foto: TV/Ewald Schmitz