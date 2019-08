Kommunalpolitik : Dreiser wählen weiteren Beigeordneten

Dreis Die Mitglieder des Gemeinderates Dreis wählen am Dienstag, 13. August, einen dritten Beigeordneten sowie Ausschussmitglieder. In der Sitzung geht es zudem um die Etablierung eines Jugendforums und den Antrag des Karnevalvereins Dreis 1976 für ein Open-Air-Konzert anlässlich des 44. Vereinsjubiläums im Jahr 2020. Außerdem werden eine Leerrohrverlegung in der Freien Reichsstraße und den Nebenstraßen sowie diverse Bauangelegenheiten behandelt.

