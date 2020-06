Heimat : Traditionelle Gerichte aus der Moselregion

In dritter Auflage erschienen ist das Moselkochbuch. Foto: TV/Verlag Weyand

Bernkastel-Wittlich Wegen anhaltender Nachfrage ist eine überarbeitete dritte Auflage des Kochbuchs „Die Moselküche“ erschienen. Das Cover hat sich leicht verändert und der Verlag hat das Inhaltsverzeichnis auf den ersten Seiten platziert.

Die Gerichte in diesem Buch spiegeln die Lebensqualität und die Lebensfreude der Menschen an der Mosel wider. Die meisten Zutaten sind leicht zu beschaffen und häufig auch nicht teuer. Es finden sich viele „anspruchslose“ Rezepte, gehütet in alten Kladden, abgeguckt, weitervererbt, von geübten Köchinnen und Köchen meist aus der „Lameng“ ohne Waage und Messbecher zubereitet.