Schule : Drittklässler lernen programmieren

Wittlich (red) Dr. Marc Jan Eumann, Direktor der Medienanstalt Rheinland-Pfalz, überreichte die Plakette „Wir waren dabei! Woche der Medienkompetenz“ an die Kinder der Klasse 4a und ihre Lehrerin Stefanie Esch von der Georg-Meistermann-Grundschule in Wittlich.

Die Lehrerin sowie Julika Klink vom Pädagogischen Landesinstitut in Koblenz hatten mit den Schülern der damaligen Klasse 3a auf spielerische Art erste Berührungspunkte mit dem Thema „Programmieren in der Grundschule“ geschaffen. Ihre Erfahrungen gaben Stefanie Esch und Julika Klink in einem kleinen Videoclip und einem illustrierten Bericht an Fachkollegen weiter. Foto: Georg-Meistermann-Grundschule