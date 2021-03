Bernkastel-Wittlich : Fortbildung für Flüchtlingsbegleiter

Bernkastel-Wittlich Die Migrationsberatung des DRK Kreisverbandes im Rahmen des Projekts „Wege in Ausbildung und Arbeit“ drei kostenlose online Fortbildungen für ehrenamtliche Flüchtlingsbegleiter, Geflüchtete und Migranten an.

Themen sind Bewerbung, Vorstellungsgespräch, Voraussetzungen und Fördermöglichkeiten in der Ausbildung. Darüber hinaus gilt es für eine Begleitung in Praktika, in Einstiegsqualifizierung (EQ) oder Ausbildung in Unternehmen einiges zu beachten.