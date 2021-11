Verband : Auch Hilfe muss organisiert werden

Ob Corona oder Hochwasser: Die Helfer des DRK sind stets im Einsatz. Foto: picture alliance / dpa/Matthias Balk

Wittlich Vertreter des Deutschen Roten Kreuzes haben bei der 20. Landesversammlung in Wittlich auf die vergangenen Herausforderungen zurückgeblickt.

Welche Rolle hat das Rote Kreuz bei der Bewältigung der jüngsten Krisen gespielt? Mit der Corona-Pandemie, der Flüchtlingskrise und der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal und in der Eifel sind es in jüngster Vergangenheit gleich drei besondere Herausforderungen gewesen, die die oft ehrenamtlich arbeitenden Hilfsorganisationen bewältigen mussten. Mit diesen Fragen haben sich die Teilnehmer der 20. DRK-Landesversammlung befasst, von denen sich 100 in der Eventumhalle in Wittlich getroffen haben. 500 weitere Teilnehmer haben sich in der zweigleisig geführten Veranstaltung digital zugeschaltet.

Im Vordergrund des öffentlichen Teils der Veranstaltung standen die Leistungen des DRK bei den Krisenfällen. 2015 hätten rund 1000 DRK-Helfer in 17 Erstaufnahmeeinrichtungen bis zu 10 000 Menschen betreut, sagt der rheinland-pfälzische Rotkreuz-Präsident Rainer Kaul. 2700 Helfer seien bei der Corona-Bekämpfung beim Betrieb von Fieberambulanzen, Schnelltestzentren sowie bei Testungen in Pflegeheimen, Kitas und Schulen im Einsatz gewesen. Bei der Hochwasserkatastrophe im Ahrtal und dem Raum Trier seien 3500 Rotkreuzhelfer aus dem gesamten Bundesgebiet im Einsatz gewesen, darunter alleine 1000 aus Rheinland-Pfalz. „Bis heute hat das Rote Kreuz bis zu einer Million Mahlzeiten an die betroffenen Menschen im Ahrtal verteilt“, sagte Kaul.

Extra Neuer Vorstand Im nichtöffentlichen Teil der 20. DRK-Landesversammlung ist der Vorstand des Landesverbands neu gewählt worden. Präsident: Rainer Kaul, Neuwied Vizepräsidentin: Dr. Bettina Göbelsmann, Kaiserlautern Vizepräsident: Dr. Rafael Hoffmann, Daun, Landesschatzmeister: Michael Schmidt, Worms Justitiar: Herbert Schneiders, Daun Landesärztin: Dr Barbara Jarmusch, Koblenz Vorsitzende Schiedsgericht: Marliese Dicke, Koblenz Stellvertretender Vorsitzender Schiedsgericht: Hans-Jörg Wingerter, Bad Dürkheim

Die Gastredner lobten ebenfalls den Einsatz der Rot-Kreuzler. Innenminister Roger Lewentz sagte, dass deren Einsatz oft nicht nur lebensrettend gewesen sei, sondern für viele Menschen auch eine seelisch-moralische Unterstützung bedeutet hätte. Allerdings benötigten DRK-Helfer auch das gesetzliche Rüstzeug, um rechtsicher helfen zu können. Der per Video zugeschaltete rheinland-pfälzische Landtagspräsident Hendrik Hering bedauerte, dass die öffentliche Wahrnehmung für die Leistungen im Gesundheitswesen zurückgegangen sei. „Deshalb danke ich umso mehr für Ihren Einsatz.“

„Katastrophen kommen und gehen, das DRK ist immer da“, sagte Landrat Gregor Eibes. Beeindruckend sei, wie das DRK das alles neben seinem Tagesgeschäft noch geschafft habe. „Wir bewundern die Selbstverständlichkeit, mit der Hilfe geleistet wird“, sagte er. Das DRK sei unverzichtbar.