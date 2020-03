Coronavirus : DRK, Malteser und THW stehen für den Fall der Fälle bereit

Bernkastel-Wittlich Wenn sich die Corona-Krise im Landkreis zuspitzen sollte, sind viele helfende Hände gefragt. Dabei kommen schon jetzt viele ehrenamtliche Helfer zum Einsatz. Wo die Nachbarschaftshilfe endet, beginnt ihre Arbeit.

THW So errichtete beispielsweise bereits ein Team des THW Ortsverbandes Wittlich vergangenen Samstag auf Anforderung der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich eine Corona-Test-Station auf dem Gelände der Berufsbildenden Schule in Wittlich (der TV berichtete). Die Drive-In-Teststation soll die Arztpraxen und mobilen Testteams entlasten und ist mittlerweile bereits in Betrieb. Innerhalb von zehn Stunden bauten 15 ehrenamtliche Helfer des THW mit Unterstützung von zehn Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr Wittlich die Teststation aus einem Gerüst und einem Dachaufbau aus Holz auf. Und das trotz der Gefahr der Ansteckung, der sich die ehrenamtlichen Helfer außerhalb der eigenen Wohnung in der Gruppe untereinander ausgesetzt haben.

DRK Am Zivil- und Katastrophenschutz im Landkreis Bernkastel-Wittlich maßgeblich beteiligt ist auch das Deutsche Rote Kreuz (DRK). Wenn wie derzeit schon in Thüringen auch im Kreis Bernkastel-Wittlich ganze Ortschaften unter Quarantäne gesetzt werden müssten, wie käme in den abgeriegelten Ortschaften noch eine warme Mahlzeit bei den Bedürftigen an? Denn leider hat auch die Nachbarschaftshilfe, so wichtig sie ist, irgendwo ihre Grenzen. Dann müssen echte Profis ans Werk wie die ausgebildeten Helfer des DRK, das im Landkreis bereits den regulären Rettungsdienst stemmt. Im Krisenfall, erklärt DRK-Kreisgeschäftsführer Carsten Berg, könne das DRK im Kreis bis zu 200 ehrenamtliche Helfer mobilisieren. Die ersten Gespräche, was im Ernstfall zu tun sei, hätten ja bereits vor langer Zeit stattgefunden. Mittlerweile trifft sich der Krisenstab der Kreisverwaltung alle zwei Tage, wir stehen im ständigen Austausch mit allen Beteiligten. Die Kommunikation mit der Kreisverwaltung läuft gut. Wir ziehen alle an einem Strang.“ Das DRK unterstütze die Kassenärztliche Vereinigung auch bereits mit zwei Fiebertaxis, die in Wittlich stationiert seien, bei ihrer Arbeit. Auch das Personal an der Coronavirus-Teststation in Wittlich wird vom DRK gestellt.