Blutspender gesucht : DRK Niersbach sucht Blutspender

Niersbach Der DRK Heckenland veranstaltet am Dienstag, 9. Juni, von 17 bis 20.30 Uhr einen Blutspendetermin in der Mehrzweckhalle in Niersbach. Die Verantwortlichen betonen, dass jede Spende gebraucht wird – auch in Zeiten des Corona-Virus, damit auch in Zeiten der Pandemie die Patienten weiterhin mit Blutpräparaten behandelt und versorgt werden können.

Die Rotkreuz-Helfer legen großen Wert darauf, dass Spender bestmöglich geschützt werden. Unter anderem wird die Körpertemperatur der Gäste gemessen. Der Mindestabstand soll eingehalten werden. Es wird gebeten, keine Kinder mitzubringen. Es gibt getrennte Ein- und Ausgänge und ein Lunchpaket für das Essen zuhause. Die Spender werden gebeten, Masken zu tragen und nach Möglichkeit eigene Kugelschreiber mitzubringen.