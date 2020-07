Verabschiedung : DRK-Ortsverein bedankt sich

Bernkastel-Kues (red) Der DRK-Ortsverein Bernkastel-Kues bedankte sich anlässlich einer Blutspende in Zeltingen mit einem Präsentkorb beim scheidenden Hausmeister der Grundschule Zeltingen, Erich Morbach.

Morbach hat in der Corona-Pandemie auch vermittelt, dass die Blutspende in der Fahrzeughalle der Freiwilligen Feuerwehr Zeltingen-Rachtig unter Corona-Abstandsbedingungen, durchgeführt werden konnte. In den vergangenen Jahren sorgte Morbach, in dem er mobile Heizgeräte aufstellte, dafür, dass die Blutspender im den Wintermonaten nicht frieren mussten. Seine Einsatzbereitschaft trug in einigen Situationen zu schnellen und unkomplizierten Problemlösungen bei, für die der DRK-Ortsverein dankbar ist. Morbachs freundliche, kollegiale Art, über viele Jahre der guten Zusammenarbeit, werde man in guter Erinnerung behalten. Foto: DRK-Ortsverein