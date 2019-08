Blutspende : Erst Blut spenden, dann Eis schlecken

Niersbach (red) Der DRK Ortsverein Heckenland veranstaltet am Dienstag, 27. August, von 17 bis 20.30 Uhr eine Blutspende-Aktion in der Mehrzweckhalle Niersbach. In Kooperation mit Salvas Flotte Kugel erhält jeder Spender ein kostenloses Eis.