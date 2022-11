Bilanz nach zwei Jahren : „Menschen mit Behinderung wissen selbst, was für sie gut ist“ – Wie der „neue“ Chef das DRK-Sozialwerk umkrempelt

An der Telefonzentrale des DRK-Sozialwerks: (von links) Frank Martini und Simon Gätz mit Geschäftsführer Carsten Müller-Meine. Foto: TV/Verona Kerl

Bernkastel-Kues Seit mehr als zwei Jahren steht Carsten Müller-Meine an der Spitze des DRK-Sozialwerks in Bernkastel-Kues. In dieser Zeit hat er einiges verändert. Die Menschen mit Behinderung rückt er in den Mittelpunkt – sie dürfen auch mit entscheiden.