Wirtschaft : DRK-Tochter: Sanierungspläne werden vorgestellt

Bernkastel-Kues/Trier Es gibt Bewegung im Insolvenz-Verfahren einer Tochtergesellschaft des Sozialwerks des Deutschen Roten Kreuzes in Bernkastel-Kues. Vor mehreren Wochen hatte die Divendo gGmbH Insolvenz in Eigenverantwortung angemeldet.

Zu ihren Unternehmensbereichen gehören die Fischzucht in Himmerod und die Weinerlebniswelt in Bernkastel-Kues. Wie die in dem Verfahren als Generalbevollmächtigte ernannte Rechtsanwältin Christine Frosch dem Trierischen Volksfreund mitteilt, ist für den 22. September eine Gläubigerversammlung am Insolvenzgericht in Wittlich angesetzt. Dann sollen, so Frosch, Sanierungsvorschläge gemacht werden. Diese seien mit dem Sachwalter Rechtsanwalt Jörg Wunderlich, der die Interessen der Gläubiger vertritt, ausgearbeitet wurden. Ziel sei es, alle Arbeitsplätze der Firma zu erhalten. Darüber müsse dann die Gläubigerversammlung abstimmen.