Ehrenamt : Fiebertaxis, Wartungsarbeiten und digitale Treffen

Ohne das DRK, die Malteser wie auch das THW sähe es in der Pandemie an vielen Stellen finster aus. Foto: dpa/Andreas Arnold

Bernkastel-Wittlich Das Deutsche Rote Kreuz und die Malteser übernehmen in der Pandemie wichtige Funktionen. Doch das Vereinsleben leidet gewaltig.

(chb) Die Ehren- und Hauptamtlichen des Deutschen Roten Kreuzes und der Malteser sind in der Corona-Pandemie im Landkreis Bernkastel-Wittlich eine große Hilfe. Zwei Wagen mit Ehrenamtlichen des DRK waren etwa im Zweischichtbetrieb als „Fiebertaxis“ unterwegs. „Insgesamt waren hier 19 Mitarbeiter im Einsatz“, wie Carsten Berg, Kreisgeschäftsführer des Roten Kreuzes erklärt. „Zudem waren in den gut fünf Monaten von März bis August 2020, sieben Mitarbeiter in der Corona Teststation von uns vor Ort“, berichtet er. Die Leitung des Landesimpfzentrums hat das DRK als Dienstleister mit seinen hauptamtlichen Mitarbeitern seit Dezember 2020 übernommen.

Beim Roten Kreuz ist das Vereinsleben auf ehrenamtlicher Ebene in den Ortsvereinen fast zum Stillstand gekommen. Bei den Fortbildungen und Übungen genauso. Sehr schwer ist die Situation für das Jugendrotkreuz. „Hier gilt es den Bezug zu den jungen Helfern zu halten und sie für die Tätigkeit im DRK zu gewinnen.“ Dies wäre allerdings nur möglich, wenn man sich treffen könnte, sagt Carsten Berg. Er ergänzt: „Bei den Sanitätsdiensten herrscht ebenfalls fast vollständige Flaute, denn es finden keine großen Events oder Veranstaltungen mehr statt. So werden bis auf eine Ausnahme keine Sanitätsdienste benötigt.“ Gerade für die Ortsvereine sind diese aber eine wichtige Einnahmequelle. Für Umsätze sorgte von August bis Anfang November der Einsatz in der Corona Teststation am Markusberg in Trier und der derzeitige Einsatz für den Sanitätswachdienst beim Landesimpfzentrum, der zur Hälfte von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen geleistet wird. Im Bereich der Schnelltests ist das DRK hauptsächlich intern unterwegs. Das eigene Personal, die Kunden der Tagespflege, das DRK Sozialwerk sowie der DRK Rettungsdienst werden durch Schnelltests auf eine etwaige Infektion mit dem neuartigen Coronavirus überprüft.