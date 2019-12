Vortrag : Selbstverteidigung für Frauen

Wittlich (red) Unter dem Motto „Frauen macht euch stark – Wissen macht stark“ informiert der Internationale Frauentreff im DRK am Mittwoch, 4. Dezember, von 17 bis 19 Uhr über Frauenrechte und Unterstützungsangebote im Landkreis.

Ergänzt werden die Infos mit praktischen Übungen zur Selbstverteidigung. Die Veranstaltung findet beim Deutschen Roten Kreuz in der Kurfürstenstraße 7a, in Wittlich statt. Eine Übersetzung in Arabisch und Kurdisch ist bei Bedarf möglich. Die Teilnahme ist kostenlos. Eine Anmeldung ist unter Telefon 06571/697729 erforderlich.