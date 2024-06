Wer macht mit? Rallye ADAC Mittelrhein: Rallyemeister Griebel ruft Spendenaktion ins Leben

Rallyemeister Griebel hat eine Charity-Aktion ins Leben gerufen, wonach er pro gefahrener Bestzeit 100 Euro spenden will. Sponsor Axel Friedhoff, Geschäftsführer von Rothfuss Best Gabion in Wittlich, beteiligt sich an der Spendenaktion. Für jede Wertungsprüfung, die Griebel gewinnt, will er 100 Euro obendrauf legen. Das Spendengeld soll den Kitas in Bergweiler und Salmtal zugutekommen. „Vielleicht finden wir ja auf diese Weise noch weitere Spendenwillige, die sich da dranhängen“, sagt Friedhoff. Kontakt über E-Mail:

kontakt@rbg.eu, Stichwort „Spendenaktion Griebel“.