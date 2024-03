Zweiter Weltkrieg Am Grab des Onkels (1924 – 1944): Ehepaar aus Wittlich erfolgreich auf Spurensuche

Reinhold Schons, der in Wittlich-Dorf wohnt und in Zeltingen-Rachtig (Kreis Bernkastel-Wittlich) geboren ist, hat zusammen mit seiner Ehefrau Hildegard das Grab seines 1944 gefallenen Onkels Reinhold Koppelkamm besucht. Es befindet sich auf dem Soldatenfriedhof von Hunkovce im Nordosten der Slowakei. Vor 100 Jahren, am 13. August 1924, wurde Koppelkamm in Zeltingen an der Mosel geboren, vor 80 Jahren ist er im Zweiten Weltkrieg gefallen. Er hat in dem Ort an der Mittelmosel seine Kindheit und Jugend im Familienkreis mit Großeltern und Eltern verbracht. Als Soldat starb er am 30. September 1944 durch eine Kriegsverwundung. Er wurde zunächst auf dem Heldenfriedhof in Výrava (Slowakei) beigesetzt.