Konzert : Duo des Polizeiorchesters spielt für Senioren

Kröv (red) Im Garten des GFA Seniorenheim St. Josef in Kröv saßen zahlreiche Senioren und lauschten der Musik von Bernd Schneider und Roland Dreher. Das Duo spielt normalerweise im Landespolizeiorchester.

Aufgrund der aktuellen Situation spielen sie nicht in großer Besetzung, sondern treten als Duo in Seniorenheimen auf. Die Musiker verzauberten die Zuhörer mit ihrem Repertoire der vergangenen Jahrzehnte. „Wir finden das so schön, wie die Musiker unsere Senioren begeistert haben“, freuen sich Celia Crump und Carmen Trossen vom Team der sozialen Betreuung.