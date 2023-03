Konzert Wenn das Kino zur Konzertarena wird

Wenn Nico Braband aus Schweich zur Gitarre greift, ist vieles für ihn Routine. Der selbstständige Gitarrist und Gitarrenlehrer beherrscht den Griff an den Saiten wie kaum ein anderer. Am Samstag zeigte der musikalische Allrounder, der – wie er selbst von sich sagt – viele Stilrichtungen der Musik gleichermaßen liebgewonnen hat, gemeinsam mit Anke Hilker am Gesang, wie vielseitig Gitarrensound sein kann. Bekannt unter dem Namen Flexible Tones, verwandelten die beiden Künstler den Saal des Wittlicher Kinos in eine Konzert­arena. „Die echten Klassiker, die ich persönlich gerne höre und spiele, laufen bei meinen Konzerten rauf und runter“, verrät Braband und meint damit Songs von Größen der Rockmusik wie Toto oder Queen. Am Ende war es die bunte Mischung daraus mit Balladen und Party-Medleys mit Hilkers besonderer Kreativität, die das Publikum begeisterte. Am Start hatte das Duo aber auch Eigenkompositionen wie „Supermään“ oder „Just keep holding on“. Diese sorgten für reichlich akustische Abwechslung und versprühten positive Stimmung.