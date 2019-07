Konzert : Keltische Märchen zur Harfe

Kröv (red) Das Duo Shamrock ist am Donnerstag, 1. August, ab 19 Uhr in der Musikreihe „Sommersause“ in der Kulturscheune in Kröv zu Gast. Die Musiker Hilde Fuhs (Gesang, Harfe, Mandoal) und Jupp Fuhs (Vortrag, Streichpsalter, Rhytmik) bieten keltische Folkmusik mit musikalischen Lesungen.

Der Eintritt ist frei.