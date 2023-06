Werkstatt, Verkauf, Vermietung und Leasing Hier öffnet bald einer der größten E-Bike-Läden der Region

A„Das wird Bombe!“, jubelt Tobias Wiens. Die Vorfreude ist riesig, auch wenn es noch ein paar Wochen dauert, bis sein neues Projekt an den Start geht. Oder vielmehr fährt. Zusammen mit Geschäftspartner Sebastian Ernst eröffnet er in der Rudolf-Diesel-Straße in Wittlich einen Laden für E-Bikes. Plus Verleih und Reparatur.