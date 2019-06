Sport : Mit dem E-Bike den Nationalpark entdecken

Börfink (red) Eine geführte E-Mountainbike-Tour durch den Nationalpark Hunsrück-Hochwald wird am Samstag, 29. Juni, angeboten. Die rund 40 Kilometer lange Tour führt vom Forellenhof bei Börfink über Forstwege zu einigen Highlights des Nationalparks, welche vom Nationalparkführer Sascha Becker gezeigt und erläutert werden.

Die Mountainbike-Tour dauert etwa vier bis fünf Stunden inklusive Pausen. Die Teilnahmegebühr kostet zehn Euro. Treffpunkt ist am Samstag um 14 Uhr am Forellenhof Trauntal bei Börfink an der L165.