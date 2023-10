Neues Angebot für Familien, Senioren & Co. Mit der E-Rikscha durch die Weinberge: Das ist jetzt in Traben-Trarbach möglich

Traben-Trarbach · Die Stadt dreht am Rad! Nicht nur an Touristen, sondern auch an Einheimische, die gerne die Doppelstadt von einer anderen Seite erleben möchten, richtet sich ein neues Angebot in Traben-Trarbach: Touren mit der E-Rikscha. Wir haben es ausprobiert.

20.10.2023, 07:16 Uhr

Mit der E-Rikscha geht's für Stadtführer Rolf Zang und Tourist-Chefin Kirsten Haag in Traben-Trarbach hoch hinaus. Foto: TV/Ursula Bartz

Von Ursula Bartz

Den Wind am Körper spüren und den Blick über die Jugendstilvillen zur Rechten, die Mosel zur Linken oder die Weinberge hoch oben wandern lassen: So entspannt lässt es sich mit der E-Rikscha durch Traben-Trarbach touren. Seit wenigen Tagen sind zwei dieser Gefährte bei den örtlichen Fahrradhändlern zu haben. Nicht für immer, aber immerhin für einen Tag – oder einen halben.