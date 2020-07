Schutzgebiete : Ebbes von Hei! Landschaft zum Schmecken

Zwei auch überregional bekannte Gesichter der vom Naturpark Saar-Hunsrück unterstützten und mit vorangebrachten Regionalinitiative Ebbes von Hei!: Fleischermeister Klaus Gauer-Kneppel, Morbach, und Küchenmeister Michael Krämer, hier vor seinem Hotel-Restaurant Zur Post in Kell am See. Foto: Ursula Schmieder

Kell am See/Hermeskeil/Morbach Der Naturpark Saar-Hunsrück lässt sich mit allen Sinnen erleben – auch dank der Regionalinitiative, die seit neun Jahren aktiv ist.

Von Anfang mit dabei sind Küchenmeister Michael Krämer vom Hotel-Restaurant Zur Post in Kell am See und Fleischermeister Klaus Gauer-Kneppel, Morbach. Beide setzen konsequent auf regionale Produkte und zählen zu den Wegbereitern und engagiertesten Repräsentanten der Regionalinitiative. Krämer kochte sogar schon 1995 für die in der damaligen Verbandsgemeinde Kell gestarteten Hochwälder Kartoffeltage, heute Kartoffeltage Saar-Hunsrück.

Krämer nennt als besondere Leistung von Ebbes von Hei!, es geschafft zu haben, die Produzenten mit ins Boot zu nehmen. Waren die Produkte anfangs eher auf Speisekarten oder in Regionalläden zu finden, werben Hersteller inzwischen selbst aktiv mit dem Logo. Dieses „Labeln“ mache die Produkte auch für Einheimische greifbar, erklärt Krämer anhand von Malborner Mineralwasser. Wer es bei ihnen im Restaurant trinke, kaufe es dann vielleicht auch für zuhause. Bewährt darüber hinaus habe sich, mit Produkten die Region erleben zu können. So etwa bei Touren mit dem Picknickbike samt einem mit Ebbes-von-Hei!-Produkten gut gefüllten Korb. Ausflügler berichteten begeistert von den Touren und den unterwegs erlebten Geschichten. So etwa am Emmer-Getreidefeld in Mandern, an der Sommerauer Mühle oder beim Reinsfelder Bäcker, der mit Emmer-Mehl backt. Wer noch mehr davon will, kann über Ebbes von Hei! Betriebe besuchen oder eine der vielen Veranstaltungen, mit denen der Naturpark für die Regionalinitiative wirbt. So laufe etwa die jährliche Wildwoche „sensationell gut“, versichert Krämer.