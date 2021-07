Serie zur Regionalinitiative Ebbes von Hei : Frische Eier gibt’s bei Familie Steinmetz in Malborn direkt auf dem Hof

Info

Die Regional-Initiative Ebbes von Hei wurde 2011 gegründet. Mittlerweile hat sie über 250 Mitglieder, unter denen Landwirte, Gastronomen und Handwerker sind, aber auch Kulturschaffende, Dienstleister, Direktvermarkter und kommunale Partner. Die Initiative will ihre Mitglieder untereinander vernetzen und eine Plattform bieten, auf der regionale Produkte und Dienstleistungen vertrieben werden können. So gibt „Ebbes von Hei“ beispielsweise einen Einkaufs- und Genussführer heraus. Außerdem werden „Geschenk- Kaddongs“ angeboten, die auf Wunsch aus Produkten der Mitglieder zusammengestellt werden. Mehr Infos und den Führer zum Download gibt es unter www.ebbes-von-hei.de. Im Volksfreund werden wir in den kommenden Wochen in unregelmäßigen Abständen Betriebe aus unserem Verbreitungsgebiet, deren Produkte und nachhaltige Arbeitsweise vorstellen.