Seit zwölf Jahren Hunsrücker Regionalmarke „Wir wollen uns nicht verzetteln“ – Das plant Ebbes von Hei in der Zukunft

Morbach/Hermeskeil/Thalfang · Regionalität und bewusstere Ernährung boomen. Das ist einer der Gründe für einen Mitgliederzuwachs bei der Initiative Ebbes von Hei. Dieser könnte allerdings seinen Höhepunkt erreicht haben. Wieso der Vorsitzende das in Ordnung findet und was die Regionalmarke in Zukunft plant.

21.09.2023, 15:22 Uhr

Obstbau Jacoby ist Mitglied der Regionalmarke Ebbes von Hei. Der in Mettlach ansässige Hof wird beim Streuobstwiesen-Aktionsmonat dabei sein. Der Termin dafür ist der 7. Oktober auf dem Viezfest in Merzig. Foto: Saarschleifenland Touristik

Von Samuel Cartelli

Zwölf Jahre. So lange kümmert sich die Initiative „Ebbes von Hei“ („etwas von hier“) bereits um verschiedenste Betriebe aus der Region. Die Region wurde in den vergangenen Jahren ausgeweitet, sie steht allerdings immer noch klar im Vordergrund. Auch die Marke wächst stetig. Laut dem Vorsitzenden des Trägervereins ist sie längst ein Qualitätsmerkmal. Allerdings werde es immer schwerer, die über 300 Betriebe zu koordinieren.