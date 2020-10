Kommunalpolitik : Klausen wartet mit Straßenausbaubeiträgen

Klausen Die Corona-Pandemie spielte bei der letzten Gemeinderatssitzung auch eine Rolle: Die Herberge Eberhardsklause bleibt bis Februar zu.

Mit mehr oder weniger bangem Blick werden auch in Klausen die Zahlen der Neuinfektionen mit dem neuartigen Corona-Virus verfolgt. Die Kindertagesstätte mit ihren vier Gruppen laufe momentan im normalen Regelbetrieb, erklärte Alois Meyer während der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. „Die Waldgruppe entspannt die Sache natürlich“, sagt der Ortsbürgermeister und Förster. Auch die Grillhütte wurde bereits genutzt, um die Kontakte noch mehr zu begrenzen.

Die Schließung der Herberge hält Meyer für verkraftbar: „Im Winter ist es sowieso ruhiger.“ In der Vergangenheit seien es beispielsweise Musikgruppen gewesen, die in Klausen zu Probe-Wochenenden zusammen gekommen seien. Das dürfte dieses Jahr sowieso wegfallen.

Zügig voran schreiten will der Klausener Gemeinderat beim Neubaugebiet Klostergarten. „Die Grundstücke sind fast alle verkauft“, vermeldet Meyer. Auf dem Gebiet wollte ursprünglich ein niederländischer Investor rund 30 Ferienhäuser vornehmlich an seine Landsleute vermarkten. Die Finanzkrise vor gut zehn Jahren vereitelte diesen Plan. Ende 2015 erstand die Gemeinde die Baugrundstücke in einer Zwangsversteigerung für eine halbe Million Euro.