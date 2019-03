später lesen Konzert Echo-Preisträger spielen in Synagoge FOTO: TV / Maike Helbig FOTO: TV / Maike Helbig Teilen

(red) Interpretationen klassischer Musik in Verbindung mit moderner Konzertgestaltung erwarten das Publikum am Samstag, 30. März, ab 19 Uhr in der Synagoge in Wittlich. Mikhail Gurewitsch, Konzertmeister und Leiter des Dogma Chamber Orchestra, moderiert die Werke von Mozart, Beethoven, Mendelssohn-Bartholdy und Samuel Barber.